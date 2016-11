Eesti Laul 2017 finaalkontserdi peaproovi piletid jõudsid müügile

«Oleme saanud rabavalt palju positiivset tagasiset selle kohta, et Eesti Laulu on saalist vaadata täiesti teine elamus kui televiisorist,» räägib produtsent Mart Normet. «See on väga julgustav - oleme õigel teel ning sellist meelelahutust on väga vaja.»

Eesti Laul, viimase hetke lugude esitajad telemajas, Mart Normet / AFP / Scanpix

Korraldusmeeskond kinnitab, et ka tänavu saavad saalis olijad erakordse elamuse osaliseks ning sel aastal tõotab kontsert tulla veel võimsam kui eelmisel aastal.

«Otsustasime finaalkontserdi peaproovi pääsmed müügile panna, sest eelmise aasta kogemus näitab, et huvi Eesti Laulu vastu on niivõrd suur, et ainult üht kontserti ei mahu kõik huvilised nautima,» selgitab Eesti Laulu tegevprodutsent Ermo Säks. «Päevane peaproov ei jää oma olemuselt alla õhtusele kontserdile, kuid annab võimaluse näiteks lastega peredele ja teistele, kel muidu ehk poleks võimalik nii hilja lõppevale suurüritusele tulla, kogu melust siiski koha peal osa saada.»

«Nagu nimigi ütleb, siis on tegemist prooviga ning seetõttu on peaproovile müüdavad piletid ka soodsama hinnaga. Kõik pääsmed maksavad sama palju – 15.90. Kuna piletid on nummerdatud, siis paremad kohad saavad need, kes on kiiremad,» lisab Säks.

Juba 8. novembril selguvad ETV saates «Ringvaade» need 20 laulu, mis asuvad võistlema 11. ja 18. veebruaril toimuvates poolfinaalides.

Kindlasti tasub Facebookis otsida üles ürituse leht «Eesti Laul 2017 finaalkontsert» ja vajutada nuppu «huvitatud» või kui pilet olemas, siis «osalen», et olla kursis kõikide tähtsate uudistega, mis puudutavad Eesti Laulu. Sinna pannakse üles operatiivset infot ja olulisi praktilisi soovitusi kontserdi külastajatele (näiteks kuhu parkida, millisest uksest siseneda, missugune on Saku Suurhalli kodukord, kuidas pärast kontserti linna saab ja muud).

Facebooki link sündmusele siin.

Eesti Laul 2017 finaalkontsert toimub 4. märtsil Saku Suurhallis, pileteid saab osta siit.

Pileteid peaproovi saab soetada siit.