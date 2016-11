Kristel Aaslaid: pean lugude valimisel oluliseks ka seda, mis inimestele meeldida võiks

Kristel sõnab, et peale kahte päeva lugude kuulamist ning eelžürii ridadesse kuulumist, suhtub ta žürii töösse palju tõsisemalt ning aupaklikumalt kui eelmisel aastal, mil ta konkursist artistina osa võttis.

Žürii töö suurimaks väljakutseks peab Kristel pidevat kontsentreeritust:«Vaimselt on see muidugi väga kurnav. Sa pead iga loo puhul taipama, kas see ka tervikuna töötab». Kristeli sõnade järgi raskendab otsustamist ka asjaolu, et ta on tähtkujult Kaalud ning nii see kaalukauss pidevalt kõigub.

Konkursist soovitab ta kõikidel artistidel olenemata edust või ebaedust ka edaspidi osa võtta:«Muusika loomine on aus. See arendab meeletult ning sa saad hingelt ära selle, mida öelda soovid».

Kuula lähemalt videost!