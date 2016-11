Muusikakriitik Siim Nestor: järgisin põhimõtet, et edasi pääseks artistid, keda avalikkus veel nii hästi ei tunne

Siimu sõnade kohaselt tundis ta sel aastal lugusid kuulates, et esile on vaja tuua artiste ning laulukirjutajaid, keda avalikkus veel niivõrd hästi ei tunne. «Pilt peaks olema kirjum. Muidu on mitu aastat järjest konkursil ühed ja samad näod. Inimesed peavad nägema, et meil on rohkem andekaid artiste kui vaid need kümme, kas nagunii koguaeg ringi keerlevad».

Küsimusele, miks taolised konkursid vajalikud on vastas Nestor, et vajalik pole võibolla kõige õigem sõna kirjeldamaks muusikakonkurside olulisust. Kasutada võiks pigem sõna «kasulik» ning kasulikud on taolised konkursid kohalikule muusikaelule nii ärilisest kui loomingulisest küljest.

Lähemalt kuuled videost!