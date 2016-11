Täna on see põnev õhtu! Rokist EDMini: «Ringvaate» otse-eetris selguvad Eesti Laul 2017 poolfinalistid

«Tase oli ühtlasem ja selliseid laule, mis kõik žüriiliikmed ära võlusid, oli rohkem kui varasematel aastatel. Umbes kümne loo puhul ei tekkinud erilist vaidlustki üldse – need meeldisid kohe kõigile,» võtab tööprotsessi kokku Sky Plusi programmijuht Toomas Puna.

Valikuga on rahul ka Ingrid Kohtla Tallinn Music Weekist: «Päris ilmekas komplekt moodustus – aegadeülestest peremeelelahutajatest kuni undergroundist pärit tüüpideni. Saundiline kaart oli ka seinast seina – rifirokist EDMini.»

Ka Piret Järvis kiidab lugude taset – valikus on midagi igale maitsele ja vanusegrupile, kuid lisab, et siiski jäi natuke kripeldama. «Mul süda on natuke murdunud, sest siiralt on kahju väga mitmest, kes jäid joone alla. Aga mis sa teed, konkurents oli kõva ja tuli mõningaid häid tegijaid ohverdada.»

Eesti Laul 2017 eelžürii kogunes laule kuulama, Piret Järvis / Aurelia Minev/ERR

Eesti Laulu produtsent Mart Normet avalikustab 20 poolfinalisti täna õhtul kell 19 algavas ETV otsesaates «Ringvaade».

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad 11. ja 18. veebruaril. Finaalkontsert toimub 4. märtsil Saku Suurhallis, pileteid saab osta siit.

