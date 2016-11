Antsud osalevad Eesti Laulul looga «Vihm», mida saad kuulata allpoole olevalt lingilt!

Ansambel Antsud sai alguse 2014.a oktoobris, kui erineva taustaga muusikud said kokku, et luua koos midagi uut, samas kasutades Eesti pärimuslikku regialulu. Nii täiendab ja vürtsitab ühist loomingut igaüks just omal moel, kasutades selleks folki, rokki kui ka omaloomingut.

Bändi liikmed on kõik väga erineva taustaga – bassmängija Andri on insener, kitarrist Karl on jurist, akordionimängija Kaarel on kooliõpilane, laulja Aile on pilatese treener, trummar Siim ja torupillimängija Kristel on tegevmuusikud. Kõige põhilisem on selle mitmekülgsuse juures see, et neid ühendab muusika.

Esialgu eksperimendi korras loodud projektist on välja kasvanud tegus ansambel, kes on esinenud mitmetel festivalidel üle Eesti. 2016.a veebruaris ilmus bändi esikalbum «Öö ja päeva vahel».

Soovime Antsudele Eesti Laulul edu!

