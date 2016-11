Eesti Laul 2017: edasipääsejate värsked emotsioonid!

Daniel Levi: «Oioioi! Me rääkisime Normetiga (Mart Normet - toim) telefonis väga asjaliku juttu ja siis kõne lõpus karjusin kõvasti! Seejärel panin telefoni ära ning helistasin oma bändikaaslastele, me oleme kõik väga rõõmsad! Väike surin on siiani sees. Oleme põnevil mis edasi saama hakkab!».

Laura Prits: «Esmakordselt sooloartistina lavale minna on kindlasti veidi hirmutav, kuid samas väga põnev sündmus, mida ootan huviga. Kui sain teada, et Andres Kõpperi ehk NOËP-iga ja rootslannast laulukirjutaja Tara Nabaviga koostöös valminud lugu on pääsenud Eesti Laulu konkursile, valdas mind tohutu ekstaas ja rõõmutunne. See tähendab minule väga palju, et lugu, mis tuli otse südamest meeldis ka züriile ning nad pidasid seda poolfinaali saamise vääriliseks.».

Rasmus Rändvee: «Tunne sellist uudist kuulda on muidugi absoluutselt võrratu! Võttis hingest kripeldama kohe. Kogu asi tuli mulle esialgu hästi ootamatult, sest arvasin, et ei kuule enne «Ringvaadet» midagi. Äkki nägin aga telefonil üht saatuslikku vastamata kõne ühelt ülitoredalt Eesti Laulu asjapulgalt, kes edastas mulle imelised uudised. Istusingi siis esimese asjana diivanile suures hämmingus ennast uuesti koguma!».