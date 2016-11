Laste Eurovisiooni võitis Gruusia

See on järjekorras kolmas kord, kui Gruusia on võitnud Laste Eurovisiooni, kujunedes sellega lauluvõistluse edukaimaks osalejaks, vahendab Menu.

Lauluvõistluse peaprodutsent Jon Ola Sand ütles, et Laste Eurovisioon on suurepärane võimalus tutvustada maailmale noori andekaid artiste.

«Oli suurepärane näha neid talente laval. Mariami etteaste oli uskumatu, loodame temast kuulda tulevikus,» kommenteeris Sand.