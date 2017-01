Mart Normet on kindel, et tänavu on Eesti Laulul võidulugu, mis toob edu: küll me selle ära tunneme

"Sel aastal oleme meie, korraldajad, saanud üllatuse, nimelt see, et finaalkontsert Saku Suurhallis on põhimõtteliselt läbi müüdud," rääkis Mart Normet, et kiiremad saavad veel viimased kohad ja siis on maja täis. Mehe sõnul läks müük juba siis väga hästi, kui osalevad artistid veel selgunud ei olnud.

Sel aastal on reeglites tehtud muudatus, et kaasa saavad lüüa ka välismaised laulukirjutajad. "Koos kirjutamine on olnud lubatud," lisas Normet, et peaaegu pooltel lugudel on välismaised kaasautorid, kes toovad konkursile värskust.

Siiski on raske kindlat edu Eurovisioonil ette ennustada. "Eurovisioon on ette prognoosimatu," rääkis Normet, et meil on orgaaniline lähenemine, kõik toovad oma laulu ja arenevad koos sellega. "Vaikselt liigume võidu suunas."

Normeti sõnul jäi palju häid laule Eesti Laulu poolfinaalist veel ukse taha ning tegelikult võiks olla lausa neli poolfinaali. "Mõned välja jäänud lood tuuakse uuesti, kirjutatakse ümber ja tuuakse uuesti."

Normet lubab, et Eesti Laul toob palju muusikat ja nalja, seda juba ka finaali peaproovis.

Produtsent on kindel, et sel aastal on Eestil olemas laul, mis toob edu. "Võidulaul, kindlasti, olemas. See on olemas, küll me selle ära tunneme."