Pilk peale! Eesti Laulu poolfinalist The Alvistar Funk Association avaldas haldjakeelsele võistlusloole video

«Make Love Not War» muusikavideo, The Alvistar Funk Association

Eesti Laul 2017 poolfinalist Alvistar Funk Assotsiatsioon esitles pühapäeval, 15.jaanuaril jazz-klubis Philly Joe's oma võistlusloo «Make Love Not War» muusikavideot ning nüüd on see vaadatav ka YouTube'i vahendusel.