Eesti Laul 2017 finaalsaadet juhivad Märt Avandi ja Ott Sepp

«Jaa, Eesti Laul tuleb taas! Ja taas koos meiega. Oleme jäänud pisut vanemaks ja tiba aeglasemaks. Vihmase ilmaga lööb puus tuld, triigi palju tahad!» kommenteerivad olukorda Märt Avandi ja Ott Sepp, kuid lubavad: «A me tuleme.»

Ott Sepp ja Märt Avandi on Eesti Laulu finaali juhtinud 2010. ja 2016. aastal. Sepal on aga koguni neljas kord - aastal 2011 juhtis ta saadet koos Piret Järvise ja Lenna Kuurmaaga.

«Eks see saatejuhtide valik on alati väga keeruline ja vastutusrikas. Sepa ja Avandiga on juba väga keeruline koos töötada, sest nad on jäänud aastatega aeglasemaks ning neil puusad jupsivad. Aga õnneks on Avandi ja Sepp nõus töötama sisuliselt tasuta - söögi eest. Asi seegi! Usun, et tuleb suurepärane show,» on produtsent Mart Normet valikuga rahul.

Ott Sepp ja Märt Avandi / Kairit Leibol

Kes soovivad finaalkontserti tulla oma silmaga vaatama ja kõrvaga kuulama, peavad kiirustama, sest müügile on jäänud viimased pääsmed.

«Müügil on viimased 200 piletit! Saku Suurhall on põhimõtteliselt välja müüdud. Nii et pole küsimustki - sellest tuleb üks võimas ja liitev muusikapidu!» kinnitab Mart Normet.

Kes õhtuse kontserdi piletitest ilma jääb, ei peaks aga liigselt kurvastama, sest peaproovi pileteid hetkel veel jagub.

Eesti Laul 2017 finaalkontsert toimub 4. märtsil Saku Suurhallis, pileteid saab osta siit. Pileteid samal päeval toimuvale peaproovile saab soetada siit.

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad aga juba loetud nädalate pärast - 11. ja 18. veebruaril.