2017. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus tähistab mitmekesisust

2017. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus kannab hüüdlauset «Celebrate Diversity» ehk «Tähistagem mitmekesisust».

Lauluvõistlus toimub tänavu Ukraina pealinnas Kiievis ning osa võtab 43 riiki, teiste seas ka taas Austraalia.

Eurovisioon 2017 logo / EBU/UA:PBC

Nii hüüdlause kui ka kujundus annab aimu Ukraina kirevast kultuurist ning vihjab sellele, mis võib maikuus Eurovisiooni külastavaid inimesi ees oodata.

Tänavust hüüdlauset toetaval logol on kujutatud riigi traditsioonilist kaelakeed, mis kannab nime Namisto, ning ühendab omavahel traditsioonilise ja modernse.

Täna avaldati ka Kiievis toimuva lauluvõistluse lava, millele kogu Euroopa maikuus oma silmad suunab. Tänavuse lauavakujunduse autor on Florian Wieder, kes on loonud ka kolme eelmise võistluse kujunduse. Disain sümboliseerib seda, et Ukraina on maikuus kogu Euroopa keskpunktiks. Lisaks võimaldab lava fännidel olla artistidele nii lähedal kui võimalik, vahendab Eurovision.tv.