Heategevusfond Aitan Lapsi toob 1500 last Eesti Laulu peaproovi

Koostöö raames võimaldatakse igast Eesti maakonnast Tallinnasse kontserdile tulla sajal koolilapsel ja nende saatjal, kes saavad täies pikkuses näha vahetult enne finaalkontserti toimuvat Eesti Laul 2017 peaproovi.

«Tõenäoliselt on tegemist viimase aja suurima ühekordse projektiga, kus korraga saab kokku nii suur hulk lapsi,» ütles Eesti Laulu produtsent Mart Normet. «Kuna peaproov tehakse ilmselt täissaalile, ootame sama vinget kontserti kui finaal ise ning usun, et nii täiskasvanud kui ka kõik need 1500 noort muusikafänni jäävad väga rahule.»

Ligi kuue aasta jooksul on heategevusfond Aitan Lapsi taaraautomaatide annetusnupu abil kogutud summadega viinud lapsi nii teatrisse kui ka kunstimuuseumi, ent koostöö suure muusikalise projektiga on fondile esmakordne.

«Oleme ammu mõelnud, et lisaks kunstile, raamatutele ja teatrile tahame, et lapsed saaksid osa ka muusikast ning mis võiks olla selleks parem võimalus, kui Eesti Laul, kus kõigil muusikasõpradel on võimalus lisaks kontserdile oma lemmikartiste isiklikult näha,» kommenteeris heategevusfondi Aitan Lapsi nõukogu liige Eero Nõgene.

«Kindlasti ärgitame kõiki lapsi kaasa meisterdama toetusplakateid oma lemmikutele, et Saku Suurhalli õhk kuumaks kütta ja saali korralik meeleolu luua,» ütles Eesti Laulu tegevprodutsent Ermo Säks.

Kontserdile registreerimine algab maakonnakeskustes alates tänasest ning kestab 9. veebruarini. «Kuna saal ei ole kummist, siis lähtume põhimõttest, et esimesed soovijad, kes kirja saavad, sõidavad ka kontserdile,» rääkis Säks. «Aga kui seekord kõik plaanipäraselt õnnestub, siis kindlasti ootame lapsi ka järgmisel aastal Eesti Laulule.»

Eesti Laul 2017 peaproov algab 4. märtsil kell 13.30 ning huvilistel on võimalik sinna veel viimaseid pileteid soetada. Eesti Laulu finaalkontsert algab samal õhtul kell 19.00.