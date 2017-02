Eesti Laul 2017 finaalkontserdi piletid on välja müüdud

„Veidi rohkem kui kuu on jäänud finaalini ja piletid on otsas! Nii palju Eesti muusika sõpru – see on vägev tunne! Samas paneb see meile muidugi ka vastutuse teha võimas show. Lubame, et te ei pea pettuma!” kommenteerib produtsent Mart Normet. “Märt Avandi ja Ott Sepp valmistavad Rene Vilbre abil ette ka ootamatuid sketše, nii et nagu alati - Eesti Laul, see tähendab ka huumorit!"

Kell 13.30 algavasse peaproovi, mis on õhtuse kontserdiga samaväärne, on veel pileteid saada. Lastega peredele või kaugemalt tulijatele võib peaproov olla isegi sobilikum variant – head istekohad saab oluliselt soodsamalt, sest kogu saal müüakse välja sama hinnaga piletitega. Päeval oma silmaga show ülevaadanuna, on aga võimalus õhtust finaalkontserti mugavalt teleri vahendusel kodust jälgida.

Eesti Laul 2017 finaalkontsert toimub 4. märtsil Saku Suurhallis.

Pileteid peaproovi saab osta siit.

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad aga juba 11. ja 18. veebruaril ning neid on võimalus kõigil jälgida ETV vahendusel.