Daniel Levi: me suudaks Eestit Eurovisioonil väga hästi esindada

Danieli sõnul on nad palju vaeva näinud, et saada laul täpselt selliseks, nagu see nende arvates võiks kõlada, vahendab Menu.

«Me oleme nii palju vaeva näinud, me usume sellesse laulu ja me arvame tõesti, et me suudaks väga hästi esitada ja väga hästi Eestit esindada Eurovisioonil. Üleliigselt ei tasu sellepärast paanitseda,» lisas ta.

2015. aastal tuli Daniel Levi Eesti Laulu konkursil teisele kohale.