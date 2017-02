Läti Eurovisiooni laulude konkursi Supernova suurim ja aastatelt noorim üllatus!

Möödunud nädala lõpus esitles noor andekas laulja Jēkabs Ludvigs Kalmanis (The Ludvig) oma esimest videoklippi laulule «I’m in Love With You» (muusika The Ludvig ja Jānis Ķirsis, tekst The Ludvig).

Oma esimesest videoklipist ja laulust räägib Jēkabs: Esimest armastust kogeb igaüks eriliselt, olemata tunneteks veel valmis ja piisavalt küps. See on armastus, mida tuntakse habraste ja tundlike närvilõpmetega. Just seepärast, et see on esimene, tundub see eriliselt kontrastne. Kõik on ülev. Kui oled sel ajal üksildane, pole sa mitte lihtsalt üksildane, vaid väga üksildane. Kui oled oma väljavalitu kõrval, pole sa lihtsalt õnnelik, vaid äärmiselt õnnelik. Kui oled esimese armastusega õnnistatud, võid elu sisse hingata!

Laulja sõnul kulges klipi filmimine (see on tehtud kunstimuuseumi trepil, Riia vanalinnas, hotellis Pullman Riga Old Town Hotel ja mujal) möödunud aasta novembris väga ekstreemselt. Klipi valmimise ajal oli õhutemperatuur alla miinus 10 kraadi. Kuid see päev oli talle tõesti eriline: „Esimest korda filmida klippi, seejuures armastusest...

Alustasime tööd umbes kell kuus õhtul ja lõpetasime kesköö paiku. Laulsin klipi filmimiseks laulu 60 või 70 korda. Pärast seda veetsin nädala haiglas, et ravida filmimisel tekkinud kopsupõletikku, kuid tänu sellele juhtumile olen kogenum ja mõistan, et tervisesse tuleb tõsiselt suhtuda, sest kõigel on oma tagajärjed.

Ent siiski, kõigest hoolimata oli töö kaameraga väga haarav! Lumi, linn, romantika... Lootused, unelmad, oleme koos... See on peamine, muu pole oluline!

Enda kohta lisab Jēkabs: Ilma muusikata olen tavaline kuueteistaastane. Õpin, püüdlen eesmärgi poole, kuid veedan mõnusalt aega sõpradega muusikahelide saatel. Kuulan kogu aeg muusikat, vaatan muusikat, mõtlen muusikast.

Maestro Raimonds Pauls ütleb noore laulja kohta: Meil Lätis on lauljatest suur puudus, seepärast rõõmustasin seda laulu kuulates. Minu arvates kõlab Jēkabs Ludvigs juba küpse kunstnikuna. Tal on väga sümpaatne tämber!

Legendaarne laulja Žoržs Siksna sõnab lakooniliselt: Täiuslik! Ta peab minema maailma vallutama!

Jēkabsi vokaaliõpetaja, laulja Annija Putniņa märgib: Jēkabsi laulu meloodiat on lihtne tajuda, see tõstab esile ka tema hääletämbrit. Produtsent on andnud laulule modernse ja tänapäevase kõla, mis köidab kindlasti eri põlvkondi.

Laulja Jēkabs Ludvigs Kalmanis (The Ludvig) sündis Talsis, elab Dižstendes ja õpib praegu NMV Riia toomkoori kooli muusikaliosakonnas vokaaliõpetaja ja laulja Annija Putniņa juures.

«Hakkasin laulma 4. klassis, kui vanem õde tegi mulle komplimendi raadios kõlanud lauludele kaasalaulmise kohta. Muusikat hakkasin kirjutama 11-aastaselt – garaažis koos parimate sõpradega. Kohe kui esimesed laulud said valmis, lasime samal ööl neid tuttavatel tüdrukutel telefoni teel kuulata. Nüüd enam sõpradega koos eriti palju laule ei kirjuta, sest igaüks meist on valinud oma muusikastiili,» räägib Jēkabs ja lisab, et tema arvates on laulud muutunud aja jooksul paremaks ja tõsimeelsemaks nii sõnade kui ka muusika mõttes.

«Minu meelest on parem ise laule kirjutada, mitte kellegagi koos, sest siis suudan neid laulda märksa emotsionaalsemalt. Kõik laulud, mis olen üles kirjutanud, räägivad minu tegelikest tunnetest, sest olen veendunud, et neid ei peaks ilustama.»

Erilist tänu avaldab Jēkabs Talsi muusikakooli õpetajatele, kes on teda toetanud, on olnud mõistvad ja, nagu laulja naeratades sõnab, talunud seda, et esimesel neljal aastal ei olnud ta just kõige eeskujulikum õpilane: «Aitäh Talsi muusikakooli direktorile ja minu trombooniõpetajale Raitis Rērihsile, klaveriõpetajale Gita Amoliņale, solfedžoõpetajale Ināra Pirvicale ja solfedžo eraõpetajale Benita Paeglele! Suur tänu Kristīne Broka-Meļķele, kes on toetanud mind vokaaltegevuse vallas. Ta andis võimaluse laval esineda ja oskusi arendada, osaleda kontsertidel ja konkurssidel, kus kohtusin ja tutvusin helilooja Jānis Ķirsisega.»

Lisame, et Jēkabs on aunimetuse «Läti uhkus» laureaat päästja kategoorias. Selle autasu sai ta 2014. aastal.

Kuula lugu!

Kuidas meeldib?