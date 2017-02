Elu24 stuudio Eesti Laulul! Lenna: ma oskan kaotada

Lenna, kellele varasemad napid kaotused Eesti Laulul tuska ei valmista, tunnistab et tal on väga hea meel jälle konkursil tagasi olla. «Olen väga rahulik ja ma oskan ka kaotada. Minu jaoks ei ole tegemist elu ning surma küsimusega ja ma hoian kõigile pöialt, kes tänavu siin minu kõrval võistlevad,» lausub just publiku ees oma võistlusnumbri linti laulnud lauljanna.

Lenna elus on viimase nelja aasta jooksul olnud palju rõõmu. Ta on sünnitanud kaks tütrekest ning see kogemus on teda nii inimese kui muusikuna küpsemaks ning rahulikumaks muutnud: «Ainult endale elamine on nüüd möödas ja teised tegelased olulisemad, see on ka põhjus, miks ma kõike siin toimuvat niivõrd rahulikult saan võtta, samas endast ikkagi maksimum andes».

Võistluslugu «Slingshot», mis esimeses poolfinaalis finaali pääsemise nimel võistleb, on kirjutatud koostöös Michelle Leonardiga, kellega Lennal juba Vanilla Ninja aegadel koostööd teha õnnestus. Küsimusele, kas see koostöö teda ka vanu aegu taga igatsema paneb, vastab Lenna, et süües kasvab tõepoolest isu ning väike puhver lugusid on neil Michelle'iga isegi olemas.

Lenna jaoks räägib tema võistluslugu aga sellest, mis talle hetkel tähtis on: «Sellel lool on keskkonda puudutav sõnum ning see on minu jaoks hetkel väga oluline. Loodusel on nii palju väge, ta on hea ravitseja, me peaksime seda hoidma.»

Intervjuud Lennaga kuuled lähemalt meie videoloost!