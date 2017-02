Elu24 stuudio Eesti Laulul! Carl-Philip: tähelepanu on närvesööv

Just lavalt maha astunud ning läbi publiku meieni jõudnud Carl-Philip tunnistas intervjuus, et Eesti Lauluga kaasnev tähelepanu on talle veidi närvesöövalt mõjunud, kuid sellele vaatamata tunneb ta ennast väga hästi.

Igapäevaselt töötab Carl-Philip helitehnikuna ning seda tööd tal plaanis jätta ei ole: «Olen helirežii töö kõrvalt alati muusikat kirjutanud ning produtseerinud ja ei näe, et Eesti Laul endaga niivõrd suure elustiili muutuse kaasa tooks».

Carl-Philip, kelle võistluslugu on kirjutatud koostöös hollandlastega, ei välista sama tiimiga töötamist ka tulevikus, kuid peab oluliseks keskenduda hetkel Eesti Laulule: «Kirjutasime selle loo selleks, et ta siia jõuaks».

Lähemalt kuuled vestlust Carl-Philipiga meie videointervjuust!