Elu24 stuudio Eesti Laulul! Ivo Linna: ma ei suutnud uskuda, et eestlased nii võimsalt kaasa elada oskavad

1996. aastal on Ivo Linna korra juba Eurovisiooni laval seisnud. Toona sõideti Oslosse koos Maarja-Liis Ilusaga ning saavutati looga «Kaelakee hääl» auväärne viies koht. «Peale ülekannet, kui hotelli riideid vahetama suundusime, ootas meid fuajees Norras tegutseva Eesti Suursaatkonna asjur Tiit Naber. Tiit ütles, et meiega soovib rääkida Eesti Vabariigi president Lennart Meri. Härra president, kes oli võistlust kodust jälginud, õnnitles meid ja me olime kõrvust tõstetud, see oli imeline,» meenutab Linna.

Praegune Eesti Laulu kogemus erineb tuntud muusiku sõnul toonasest nagu öö ja päev. Varasemaga võrreldes on aga jälle saavutatud teatud glamuur ning hõng, mis teeb meele heaks: «Eelmisel aastal Saku Suurhallis mõtlesin, et kas Eesti inimesed elavad tõepoolest nii võimsalt kaasa, uhke tunne tekkis».

Ivo Linna võistluslugu «Suur loterii» räägib elu võitudest, kuid ka kaotused on muusiku elus olnud sama olulised. «Noorena mõjusid tagasilöögid muidugi rängalt. Samas oli kriitika vajalik. Selline kriitika, mis sind edasi viis, mitte sõim ja vihakõne,» mõtiskleb Linna.

Noorematel kolleegidel soovitab konkursi kogenuim osaleja teha tööd ning jääda kuulsusega kaasneva melu juures rahulikuks: «Kiitusel ei tohi lasta liigselt oma kõrvu paitada. Oluline on see, kes on artist, kellele tähelepanu ootamatult sülle langeb, 10 aasta pärast».

Põnevat ning õpetlikku intervjuud Eesti ühe armastatuima muusiku Ivo Linnaga kuuled meie videost!