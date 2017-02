Elu24 stuudio Eesti Laulul! Laura Prits: kas ma olen egoist kui ennast hea sõbrannana kirjeldan?

Laura Prits, keda seni oleme näinud esinemas bändi Ziggy Wild ridades, otsustas Eesti Laulul välja tulla sooloartistina: «Seekord näitan ennast veidi teisest küljest. Selle Laurana, kes armastab tantsida ning tõeliselt ägedaid ja värvilisi asju kanda».

Laura võistluslugu «Hey Kiddo» on pühendatud tema sõbrannadele, kellest mõningad sai ta endaga ka lavale kaasa võtta. «Tead, kui palju erilisemaks see lugu minu jaoks muutub, kui saan lava jagada nendega, kellele selle loo pühendanud olen,» jutustab lauljanna õnnelikult.

Värvika muusiku sõbrannad ning vanemad on inimesed, kes teda tema tegemistes enim toetavad ja julgustavad: «Kui ma teinekord kahtlen, kas ikka minna selle või teise mõttega edasi, siis nemad on need, kes ütlevad, et miks sa üldse veel mõtled selle peale!».

Laura loodab, et tohib ka end kui head sõbrannat kirjeldada, ning püüab vaatamata tihedale graafikule alati kallite inimeste jaoks olemas olla.

Intervjuud loo «Hey Kiddo» äärmiselt vahva esitaja Laura Pritsiga kuuled videost!