Elu24 Eesti Laulul! Whogaux & Karl-Kristjan ft. Maian: mis seisab grupi nime muutuse taga?

Grupi liige Karl-Kristjan tunnistab Elu24-le antud intervjuus, et enne lavale minekut oli väike ärevus sees, kuid see peabki nii olema: «Me ei ole ise veel salvestust näinud, aga mina tunnen küll, et läks hästi. Lava pealt see feeling tundus õige».

Samuti tegime juttu koosseisu hiljutisest nimemuutusest. Kui esialgu algas grupi nimi Karl-Kristjani nimega, siis nüüd ilutseb esimesel positsioonil hoopis Hugo artistinimi Whogaux. Nimemuutuse taga ei ole aga võimuvõitlus, vaid midagi hoopis lihtsamat. Kuna noored laadisid oma loo YouTube'i keskonda üles sellises järjekorras – Whogaux & Karl-Kristjan ft. Maian – otsustati muudatust ka laiemalt jagada, et tulevikus võimalikku segadust vältida.

Vastus küsimusele, mida soovitavad noormehed grupi noorimal liikmel Maianil avalikkusega suheldes meeles pidada, oli lihtne: «Jää alati iseendaks ning naerata fännidele!» Väärt nõu!

Lähemalt kuuled intervjuud Whogaux & Karl-Kristjan ft. Maianiga videointervjuust!