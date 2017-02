Elu24 Eesti Laulul! Ariadne: minu unistus on saada kosmeetikuks

«Ma ei mäleta sellest mitte midagi, adrenaliin oli nii kõrge. Kui lavalt maha tulin, siis mõtlesin, kas see on nüüd tõesti läbi,» tunnistas oma esitusest ikka veel erutunud lauljanna õhinal.

«Mul on nii hea tuju praegu, et raske on ühe koha peal paigal istuda,» jutustab gümnaasiumi viimases klassis õppiv Ariadne. Koolist kõneledes on noor muusik väga tänulik oma õpetajatele, kes pingelises ettevõtmises igati toeks: «Õpetajad on väga toetavad ning püüan ka ise kõik tasakaalus hoida».

Üllatuslikult tuleb välja, et neiu ei plaani pärast kooli lõpetamist üldsegi muusikat õppima minna, vaid unistab juba seitsmendast klassist saati kosmeetiku karjäärist. Lähemalt kuuled videost!