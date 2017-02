Elu24 Eesti Laulul! Elina Born: kõik ei ole nii, nagu meie seda tajume

22-aastane Elina Born, kes 2015. aastal saavutas koos Stig Rästaga Eurovisioonil 7. koha, tunnistas meile antud intervjuus, et üsna suurele kogemustepagasile vaatamata oli ta salvestuspäeval väga närvis. «See on minu puhul siiski tavaline, sest kui ma närvis ei ole, läheb kõik totaalselt pekki,» ütleb lauljanna.

Elina võistluslugu «In or Out» räägib loo ühest maailmast, millel on sellega, kus meie elame pigem vähe seost. Kui uurida, kas Elinal endal taolise paigaga juba kogemusi on, vastab lauljanna, et näeb end väga vastuvõtlikuna esmapilgul uskumatute asjade suhtes ning ta ei taha uskuda, et kõik piirdubki sellega, mida me iga päev tajume.

Eesti Laulul olla on Elina jaoks väga kodune ning selles mängib suurt rolli ka tema tiim, kellega koostööd on juba ligemale viis aastat tehtud. «Minu loo autorid Vallo (Kikas), Stig (Rästa) ja Fred (Krieger) teavad mind väga hästi ning minu jaoks on nad väga usaldusväärsed,» sõnab artist.

Lähemalt kuuled intervjuud Elinaga videost!