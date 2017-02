Elu24 Eesti Laulul! Uku Suviste: armastuses ei ole kõik alati ilus ja hea

Uku näol on tegemist väga mitmekülgse mehega, kes on lõpetanud Tallinna Muusikakooli klaveri eriala, Eesti Infotehnoloogia Kolledži arvutisüsteemide administraatori eriala, lisaks on ta õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis pop-jazz-laulu ning täiendanud end Bostonis laulu ja muusikaproduktsiooni erialal Berklee Muusikakolledžis. Pikale haridusteele ning muljetavaldavale karjäärile vaatamata ei tunne mees, nagu nüüd ei oleks enam midagi õppida: «Loodan, et sellist päeva ei tulegi. Kindlasti ei ole ma muusikalises mõttes veel kõike saavutanud. Olen pidevas arengus».

Ka Uku võistluslugu, nagu vist valdav osa muusikast, räägib armastusest. Samas ei kipu mees seda teemat lihtsustama: «Armastus on niivõrd mitmetahuline ning hõlmab endas nii palju erinevaid emotsioone, kindlasti ei räägi kõik lood vaid romantilisest armastusest. Armastusega kaasnevad ju ka sellised tunded nagu pettumine ja valu. Lisaks veel mängud, kõik ole alati ilus ja hea». Lugu «Supernatural» hõlmab endas romantilise kõrval ka muid armastuse tahke, nagu seda on näiteks sensuaalsus.

Kui oluliseks peab Uku muusika juures visuaalsust, ning kuidas tema enda loo lavaline lugu sündis, kuuled videost!