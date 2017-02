«Eesti laul 2017» stardib täna!

„Hey Kiddo”, Laura Prits – 9007003 / Erlend Štaub

3. Laura Prits – «Hey Kiddo» 9007003

Nunnus glasuuris Laura on tegelikult vihane rokkar bändist Ziggi Wild, kes tunneb end trikoo väel karates laval märksa kodusemalt kui Elina Born. Üllatamine muusikas – see on lahe!

Muusika ja sõnad Tara Nabi, Laura Prits, Andres Kõpper

Kui sul on selline soeng, on ülejäänu ainult vormistamise küsimus!

Esimese hooga tundub, et selline black mama laadne lugu on eestimaalase suus võõras. Kuid teisest poolest läheb lugu huvitavamaks, võib olla šanssi esikümnesse jõuda.

MTV-lik video paneb nunnumeetri käima.

Hello Laura, see on Eesti Laul mitte Laulukarusell!

Tšillilt vitaalne poplugu, mis tõstab tuju ja libiseb kriipimata läbi kõrvade. Lahe!

„Hurricane”, Leemet Onno, 9007004 / Erlend Štaub

4. Leemet Onno – «Hurricane» 9007004

Kust kargavad välja sellised sünnipäraselt head hääled? Leemeti puhul Hiiumaalt, kus ta pani kinni laste laulukonkursi. Kas nüüd on küpsust küllalt, et maailma minna?

Muusika ja sõnad Leemet Onno, Ed Struijlaart

Pealkiri «Hurricane» võiks ju lubada kõva mürglit, aga loost endast ei tule õigeid tuuleiilegi. Seda lugu võib esitada Kesk-Lääne tühermaa üksikus kõrtsis, aga kontserdisaali suur lava on küll täiesti vale koht.

Justkui Rasmus Rändvee väikevend - ei eruta, ei tantsita, ei pane kõrvu liigutama. Tormist pole haisugi.

Kui orkaanid oleks nii toredad loomad nagu see lugu, siis oleks ka kõik armulood õnnelikud. Toredasti keerutab, hea kerge kuulata ja turvaline kaasa lennata.

„Suur loterii”, Ivo Linna – 9007005 / Erlend Štaub

5. Ivo Linna – «Suur loterii» 9007005

Iff on sümbol, mille alla mahub palju – südamlikkus, ajalugu, muusika ja kogu Eestimaa. Mees on ka eurolahingus käinud ja oma maad edukalt esindanud – kas sellest vaprusest on veel vähe?

Muusika Rainer Michelson, sõnad Urmas Jaarman

Iff saab finaali raudpolt. Täna hommikul kuulates jäi terveks tööteeks kummitama. Iff teab, millele alla kirjutab.

Juba esimestest taktidest arusaadav, kohe tuleb ka sõnapaar «vana vaksal» – Ivo Linna oma parimate päevade kvintessentsis! Lõpuks ka üks refrään, mis kisub kaasa.

Vot see on Eesti laul! Ivo Linna on Michael Buble 30 aasta pärast! Või vastupidi.

Kes ei armasta Ivo Linnat, oleks justkui kodumaa reetur. Aga vaevalt meie siseringi sümboleid keegi kaugemal mõistab…

„Slingshot”, Lenna Kuurmaa – 9007006 / Elena Vareiko

6. Lenna Kuurmaa – «Slingshot» 9007006

Lenna võiks paigutada Eesti muusika kullafondi. Võimas vokalist on Eesti eurotules juba seitsmendat korda: kaks hõbedat, kaks neljandat kohta, kogemust kuhjaga!

Muusika ja sõnad Lenna Kuurmaa, Nicolas Rebscher, Michelle Leonar