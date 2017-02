Elu24 Eesti Laulul! Kerli: see, mida teised sinust arvavad, on täiesti mõttetu

Kerli võistluslugu «Spirit Animal» räägib hingeloomadest ehk loomade energiatest, mis on eriti populaarsed indiaanlaste uskumustes. «Indiaanlased usuvad, et kui sa mõne teatud hingelooma energiat välja kutsud, saab see loom sulle sel moel oma väe anda. Enda loos räägin valgest tiigrist, hundist ja ussist. Eriti tugevalt saadab mind ennast alati valge tiiger.»

Eestis olles veedab lauljanna suure osa oma ajast metsas, mida ta kookonina kirjeldab: «Tunnen, et metsas on elu päris. Mida kauem seal olen, seda hullem tundub kõik muu. Metsas saan hingata ning ka mu looming voolab teistmoodi.»

Alles hiljuti 30. sünnipäeva tähistanud lauljanna rõhutab muuhulgas seda kui oluline on alati olla 100 protsenti autentne ning sina ise. «Hirmu kihtide eemaldamine on niivõrd oluline. Mis vahet seal on, mida teised sinust arvavad? See on täiesti mõttetu.» Samuti toonitab lauljanna, et ei tohi häbeneda ka oma tundeid, tuleb olla see, kes sa oled, ilma hirmuta.

Intervjuud Kerliga kuuled lähemalt videost!