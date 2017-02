Elu24 Eesti Laulul! Koit Toome ja Laura: me ei kahelnud selles loos hetkekski

Laura ja Koit kinnitavad ühest suust, et heameelega läheks kohe lavale tagasi ja laulaks veel teist ning kolmandat kordagi. Koostöö kahe artisti vahel on sujunud suurepäraselt ning koos tuntakse end laval väga kindlalt.

Duo võistluslugu sündis eelmisel suvel tänu Koidu ning loo autori Sven Lõhmuse sõpruskonna reisile Itaaliasse. «Mina lendasin küll koju tagasi, aga Sven jäi mõneks ajaks veel sinna. Veronas Romeo ja Julia maja ees istudes tekkis Svenil mõte, et siit tuleb nüüd küll üks lugu,» avab Koit «Verona» sünniloo telgitaguseid. «Olen alati öelnud, et kui tuleb õige lugu, siis võin uuesti Eurovisioonile proovima minna,» selgitab Koit. Ka Laura tunnistab, et lugu kuuldes ei kahelnud ta hetkekski, kas ka sel aastal Eesti Laulule tulla või mitte.

