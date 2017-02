Kes võidab – geenius või gäng?

Muusikamaailm hakkab aasta-aastalt üha enam sarnanema vorstivabrikuga. Ühel helgel peal tuleb idee ja veereb viisijupiks, teine aranžeerib, kolmas esitab, neljas promob… Tulemus võib tulla väga professionaalne. Teisalt ka väga tootelik – algset põlemist on nii pikas ahelas päris raske alles hoida.

Võib vaielda, kas esitajal endal peaks olema ka loomingulise poole pealt pistmist selle lauluga, mis tema suu läbi kuulajate kõrvadesse jõuab? Eks esitamine ole kindlasti hinge lisamine loole, ehkki ideaalis võiks artist ja muusik olla kraadikese enamat kui lihtsalt hea laulja.

Vaatame korra seekordseid muusikuid, kes Eesti Laul 2017 raames mõõtu võtavad, loovmeeskonna arvukuse kandi pealt? Üksildased geeniused on muutunud õige haruldaseks nähtuseks. Ja praegu on jutt vaid laulu loojatest ja solistidest! Las jääda hetkel kõrvale kõik tants, trall, taustalauljad ja muu produktsioonitiim...

Muusikamaailm hakkab aasta-aastalt üha enam sarnanema vorstivabrikuga.

Kui palju on loo taga tegijaid? Pingerida 1-5 muusikut

„Valan pisaraid”, Janno Reim & Kosmos – 9007008 / Erlend Štaub

1 MUUSIK. Janno Reim & Kosmos – «Valan pisaraid» 9007008

Eesti Laul 2017 esimese vooru ainus ehe muusik, keda kannataks paigutada David Bowie, Prince, Goerge Michaeli ja teiste all-in-one geeniustega samale pingile. Kuskilt tuleb need uued anded ometi leida, kellega lahkunutest jäänud loominguline vaakum täita.

«Hurricane» Leemet Onno 9007004 / Erlend Štaub

2 MUUSIKUT. Leemet Onno – «Hurricane» 9007004

Noor muusik ei lase liugu üksnes hea hääle peal vaid loob ise ka muusikat, mida esitab. Ka tuleviku tipud peavad alustama mäejalamilt. Äge, kui esimesed sammud tehakse omal jõul, olgu või vastutuult.

„Supernatural”, Uku Suviste – 9007010 / Erlend Štaub

2 MUUSIKUT. Uku Suviste – «Supernatural» 9007010

Eksivad need, kes peavad Ukut niisama šarmantseks lavakaunistuseks ja mesihäälseks esitajaks. Tema muusika võib meeldida või mitte, vähemalt selge - Uku kõlabki nii!

„Slingshot”, Lenna Kuurmaa – 9007006 / Elena Vareiko

3 MUUSIKUT. Lenna Kuurmaa – «Slingshot» 9007006

Raske on artistil, kelle selja taga on tegutsenud nii eredaid talente. Vaiko vari saadab Lennat ilmselt igavesti, kuid tänane laul on Lenna ise. Ideid aitavad vormistada kogenud ja karastunud muusikud Michelle Leonard ja Nicolas Rebscher Berliinist.

„Hey Kiddo”, Laura Prits – 9007003 / Erlend Štaub

3 MUUSIKUT. Laura Prits – «Hey Kiddo» 9007003

Laulukirjutajate laager on väärt asi. Produktsiooni hulga põhjal võib see küll vabriku moodi välja näha, kuid tegelikult on kontsentreeritud sünergia ja elust eraldatud aeg midagi uut luua. Laura enese käpp on koos meie superandeka Andres Kõpperi ja Rootsi muusiku Tara Nabiga protsessis küünarnukini sees.

«Have You Now» Whogaux & Karl-Kristjan Kingi, feat. Maian - 9007007 / Erlend Štaub

3 MUUSIKUT. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian – «Have You Now» 9007007

Vaieldamatult on tegu kolme võimeka noore inimesega, kel on kõrva hetkel trendika helimaailma peale. Ise teeme, ise esitame ja ise paneme nime, mida suudame välja veerida kah ainult ise.

„Suur loterii”, Ivo Linna – 9007005 / Erlend Štaub

3 MUUSIKUT. Ivo Linna – «Suur loterii» 9007005

Klassikalise estraadi tavade kohaselt on helilooja üks, sõnade autor teine ja esitaja kolmas. Igal kingsepal oma liist.

„In or Out”, Elina Born - 9007001 / Erlend Štaub

4 MUUSIKUT. Elina Born – «In or Out» 9007001

Väga hea sünergiaga laulukirjutajate tiim on Elina valinud oma muusaks ja kuigi ta ise loo sünnis otseselt ei osale on tal võimalus lisada omad värvid laval. Nii et otsustavad hoovad on kauni artisti käes.

«Feel Me Now, Ariadne - 9007009 / Erlend Štaub

4 MUUSIKUT. Ariadne – «Feel Me Now» 9007009

Muusikust sõbraga sündis viis, kallim kirjutas sõnad, värske esitaja leiti internetist. Kõlab nagu Elu Võimalus või muinasjutt, kuid leebe lauljake täidab vaid rolli nagu ette nähtud. Kohe näeme, kas tänapäeva inimesed veel muinasjutte usuvad.

«Everything But You, Carl-Philip Madis - 9007002 / Erlend Štaub

5 MUUSIKUT. Carl-Philip – «Everything But You» 9007002

Kõige arvukam meeskond on täis väge ja entusiasmi ja kuna artist ka ise atra seab, pole vähimatki põhjust asjale viltu vaadata. Mine tea – ehk rohkem ongi uhkem?