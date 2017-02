Ülipõnev! Mida kõnelevad Eesti Laulu poolfinalistidest aurapildid

Võtsime endale appi auravision.eu tiimist Monika Jantsoni, et vaadata üle Eesti Laul 2017 esimeses poolfinaalis võistlevate artistide energeetilised seisundid.

Natukene aurast, tšakratest ning mis see aurafoto siis ikkagi on:



AURA



Esoteerikas tähendab sõna aura «peent nähtamatut ainet, mis voolab läbi kõigist elusolenditest». Nii vanakreeka kui ka ladina keeles tähendab aura tuuleõhku. Mõiste kui selline tuli meile idamaade filosoofiast, kus peene aine või mateeria väljavoolamist nimetatakse ka emanatsiooniks. Idamaised müstikud väidavad, et emanatsioon on materiaalne kujund, mis sublimeerub füüsiliselt ning ümbritsedes bioloogilist keha. Tänapäeva teadus on tõestanud, et inimene on energoinformatiivne olend ja teda ümbritseb elektromagnetväli. Elektromagnetväljas vibreerivad erinevad sagedused ja lainepikkused, mille valgustkiirgavat osa nimetataksegi auraks.

TŠAKRA



Tšakrad (sanskriti keeles tähendab ratas) on inimese energiakeskmed. Tšakra pole ei rohkemat ega vähemat kui valgusratas, mis pöörleb meie energiaringes ja läbi selle. Tšakrad reguleerivad, säilitavad ja juhivad meie olemuse füüsilisi, emotsionaalseid, vaimseid ja hingelisi tahke füüsilisel tasandil. Tavaelus me ei märka tšakrate toimet, kuid see ei tähenda, et neid ei ole. Vihkamine, ärritus, depressioon, haigused - kõik need jõuavad meieni vastavuses probleemidega meie tšakrates. Neid probleeme saab analüüsida mentaalselt ja kaudsete tundemärkide järgi, nii nagu seda õpetavad meile paljud vaimsed praktikud. Selleks, et mõista vahetult oma tšakrate seisundit, tuleb neid näha.

Aura ja tśakrate jäädvustamine annab teile psühholoogilise ja hingelise portree teie isiksusest kui ka ülevaate teie vaimsetest, hingelistest ja füüsilistest võimetest.

Auravärvid, mida fotodel võimalik näha on, püsivad pikemat aega. Tšakrate olukord aga, ning ka aura suurus sõltub suuresti näiteks sellest, milline päev teil olnud on. Mõjutajateks on ka magamatus, pikad tööpäevad, emotsionaalne seisund ja nii edasi. Ergutajateks sellistel puhkudel on teatud kristallid ning ka näiteks positiivne mõtlemine ja head emotsioonid.

Maian Lomp

Maiani aura on kollakasoranž. Tema loovus on intellektuaalset laadi ning tal on tugev tahtejõud ja minatunnetus. Kuni ta suudab oma tahtejõudu rakendada eesmärkide saavutamiseks, on see talle ainult kasuks. Hetkel on ta motiveeritud, keskendunud oma enda reaalsusele. Temast väljaliikuv energia on selge särav oranž, mis näitab positiivset emotsionaalset energiat koos lihtsa loomingulisuse väljendamisega.

Maian Lomp / auravision.eu

Karl-Kristjan Kingi

Oranžiga käib kaasas loomingulisus, seiklushimu ning tugev emotsioonide väljendus. Ta on alles muutumise või arenemise järgus, pealtnäha rahulik, empaatiline ja tundlik. Tasakaalukas ja hea suhtleja, armastab seltskonda, kuid vajab ka tunnustust ning heakskiitu.

Karl-Kristjan Kingi / auravision.eu

Leemet Onno

Samuti oranži auraga. Artistlik, emotsionaalne, loominguline, põnev. Ta on hea suhtleja ja avatud, tegeleb palju informatsiooniga, nii õppimise kui selle jagamisega. Enda energeetiliseks laadimiseks ja taastamiseks peaks abi otsima loodusest ja kõigest, mis sellega seotud. Hetkel väljendab ta positiivsust, sõbralikkust ja entusiasiasmi.

Leemet Onno / auravision.eu

Janno Reim

Nagu eeldada võis, on esinejad peamiselt artistlikku tüüpi ja seda on ka Janno. Emotsionaalne, loominguline, kuid ka julge ja tegutseja. Pealtnäha rahulik, temast kiirgab välja esteetilist ja kunstilist väljendust, tugevat intuitsiooni ja idealismi. Südame ümber on valge energia, mida iseloomustab puhtus, sensitiivsus ning altruistlikus.

Janno Reim / auravision.eu

Liina Ariadne Pedanik

Kollane toob esile mängulise ja optimistliku loomuse. Tõeline päikeselaps. Raskustesse sattudes otsib tuge loogikast, reeglitest ja kipub neid ka teistele kehtestama. Loomingulised energiad on, nagu võis eeldada, samuti kohal. Aura väli on suur ja tasakaalukas, tunneb end oma kestas hästi ja domineerivalt, tulemas on uut energiat ja muutumist, välja kiirgab loovus ja emotsionaalne külg, samas teistele mõjub tasakaalustavalt. Tal on tugev tahtejõud ja eesmärgile pühendumine.

Liina Ariadne Pedanik / auravision.eu

Carl-Philip Madis

Väga tugev ja harmooniline aura. Loov, seiklushimuline. Temast kiirgab enesekindlust ning isiklikku tugevust. Mõjub teistele ligitõmbavalt ja tal on soe, osavõtlik süda. Juurdetulev punane näitab valmisolekut tegutsemiseks. Sisemine jõud on tugev, läheneb kõigele otsusekindlalt. Naudib elus väljakutseid, kuid ka tunnustust.

Carl-Philip Madis / auravision.eu