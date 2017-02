Otse telemajast! Millised on viimased ettevalmistused enne otsesaadet?

Elu24 seadis end telemajas õige varakult sisse, et tuua teieni kogu lavatagune melu. Kes on grimmis, kellel sätitakse juukseid, kes keeldub kohvist, et saate ajal mitte liiga ärevile minna, mida kõnelevad artistide aurafotod ning palju muud oleme teie jaoks püüdnud fotosilmale!

Heida meeleolukale galeriile pilk peale. Täiendame seda pidevalt!

*aurafotod on tehtud koostöös auravision.eu'ga