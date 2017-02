Intervjuu: Elina Born tegi seda jälle!

Elina Born tunnistas, et ei suutnud oma etteastele absoluutselt keskenduda kuna valmistus vaimselt eelseisvaks intervjuuks saatejuhtide Marko Reikopi ning Elina Netšajevaga. Samas tunnistas lauljanna, et tagasiside lavashow'le on olnud positiivne ning esinemist linti võttes tundis ta ennast laval kindlalt.

Seda, kas finaalis mõeldakse stilist Jana Hallasega midagi veel riskantsemat või hullumeelsemat välja, Elina veel öelda ei osanud. Jääme põnevusega ootama!