Elu24 Eesti Laulul! Saage tuttavaks: SEE on Daniel Levi bänd

Kas te olete kunagi mõelnud, kes on need toredad muusikud, kellega laulja Daniel Levi koos bändi teeb? Meie mõtlesime, et on viimane aeg nendega lähemalt tutvust teha, nii et saagem tuttavaks!

Kata Lige mängib bändis basskitarri ning peale selle on tegemist ka Tartu Ülikooli arstiteaduse lõpetanud radioloogia residendiga. Lisaks bändis mängimisele ning hoogu koguvale arstikarjäärile, kasvatab Kata ka kahte pisikest last. Selline naine!

Danie Levi bändi noorim liige on klahvpillimängija Liivi-Kalli Lätte. Liivi elab ja tegutseb Tartus ning peab muusika kõrvalt juuksuriametit. Nii et kõik, kes Tartus endale kauneid juukseid soovivad, võivad Liiviga ühendust võtta! Daniel uuris ka täpsustuseks, kas Liivi on vallaline ning vastus oli «jah», noormehed!

Elektrikitarri mängib Tartus pesitsevas bändis Timo Ilves. Timo on täpselt sama värvikas kui teised bändiliikmed. Tegemist on kitarristist heliinseneriga, kes hobikorras ka pulmafotograafiaga tegeleb. Lisaks on Timo abielumees ning neljakuuse pisipoja isa. Timo oli muide ka see, kes Danielit esialgu üldse motiveeris muusikaga tegelema.

Mida tähendaks grupile Eurovisioonile pääsemine, kuidas ning kus lugusid kirjutatakse ja palju muud humoorikat ning põnevat kuuled videointervjuust!