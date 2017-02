Elu24 Eesti Laulul! Ian Karell & Close to Infinity: eestlased on haritud ning eelistavad inglise keeles rääkida

Ian Karell astub Eesti Laulul võistlustulle bändiga Close to Infinity, kuhu kuuluvad solist ning kitarrist Johannes Kanter, basskitarrist Sander Ulp ning klahvpillimängija Tanel Kordemets. Close to Infinity solist Johannes sõnas, et seniajani ei ole neist tõesti palju kuulda olnud, kuid plaan tulevikus aktiivsemalt muusikat tegema hakata on olemas.

Loo autor ning üks esitajatest Ian, kes kolis Eestisse kaheksa aastat tagasi Ameerika Ühendriikidest, tunnistas, et kodust ära kolida ning eriti veel välismaale on alati raske. Alustama peab nullist, leidma endale uue kodu ning sõbrad. «Kõige raskem oligi uute sõprussuhete sõlmimine, aga praegu olen väga õnnelik ning tunnen ennast siin väga hästi,» jutustas mees.

Millised on eesti keele õppimisega kaasnevad raskused ning muud põnevat kuuled videost!