Elu Võimaluse finalist Reelika Sommer: minu eesmärk on esineda publikule, kes mind kuulata soovib

Mis tunne on finaali jõuda? Kas pigem rõõmus, võib tekitab pabinat?

Ma pole suutnud veel harjuda selle teadmisega, et võit on mulle nii lähedal. Kahjuks on emotsioone kirja teel raske väljendada, kuid sisimas olen ülimalt õnnelik. Mõtlen pidevalt homsetele tulemustele ja loodan parimat.

Mis plaanid on Saku Suurhalli lava jaoks? Mida sellisel suurel laval esinemine sinu jaoks tähendab?

Mu eesmärk on esineda publikule, kes mind kuulata soovib. Nautida seda, mis Saku Suurhalli laval esinemine mulle pakub. Kindlaid plaane veel pole, mida täpselt laulda või mis laval toimuma hakkaks, kuid pärast seda toredat uudist ma kindlalt mõtlen õhtu jooksul sellest täna väga palju.

Esinemine sellisel suurel laval tähendab minu jaoks olla kohas, millest ma juba mitu aastat unistanud olen. Kui varem sain ma seda lava, kas publikust või telekast vaadata, siis nüüd võib avaneda mulle suur võimalus olla ise seal laval solistina.