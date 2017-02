Elu Võimaluse finalist Charlie: meie jaoks on selline esinemine elu võimalus!

Mis tunne on finaali jõuda?

Kui me teada saime, et oleme finaali jõudnud, ei suutnud me seda kõigepelt uskuda ja seejärel tabas meid meeletu, ülevoolav rõõmutunne. Olles selle laulu kallal nii palju vaeva näinud, on isegi juba finaali jõudmine ülim tunnustus, mille osaliseks saada.

Mis plaanid on Saku Suurhalli lava jaoks? Mida sellisel suurel laval esinemine teie jaoks tähendab?

Kui saame võimaluse esineda Saku Suurhalli laval, anname endast 110 protsenti. Meie jaoks on selline esinemine, nagu ka võistluse nimi ütleb, elu võimalus. Kuigi Charlie teekond alles algas, on võimalus esineda sellisel üritusel koos muusikute koorekihiga meie jaoks hindamatu väärtusega.