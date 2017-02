Elu Võimaluse finalist The Masquerade: me esineme rokkbändile vastavalt!

Mis tunne on finaali jõuda?

Tunne on elev! On nii ärevust kui ka loomulikult rõõmutunnet, kuna tööd on tehtud palju ning kindlasti oleme võidu väärilised.

Mida sellisel suurel laval esinemine teie jaoks tähendab?

Saku Suurhallis esinemine tähendab meile palju. Saada osa Eesti Laulust on meile kui muusikutele midagi erakordset.

Lava jaoks oleme mõningaid plaane teinud, kuid üllatusi rikkuda ei tahaks.

Aga ärgem unustagem, et me oleme siiski rokkbänd ja esineme rokkbändile vastavalt! Kindlasti saab ka bändi nimest mõningast aimu, mis teemaline show võib tulla.