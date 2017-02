Elu Võimaluse finalist Maie Reinomägi: ma tahaksin joosta tänavale ja kõiki kallistada!

Mis tunne on finaali jõuda? Kas pigem rõõmus või tekitab pabinat?

Mu tunded on nii ülevad, et ma tahaksin joosta tänavale, kõiki kallistada ning kõva häälega hüüda, et ma olen ainult ühe sammu kaugusel oma unistuse täitumisest! Olen alati oodanud seda hetke, mil jõuan nii kaugele, et saan oma loomingut jagada suurema hulga inimestega kui vaid enda pere ja sõbrad.

Tunnen ka ülevoolavat ootusärevust, ma ju tahtsin seda kõike nii väga ja pingutasime oma meeskonnaga selle nimel tohutult. Ka minu sõprade toetus ja tagasiside on olnud hämmastav ning juba senine kogemus oma laulu kuulajateni tuues on viinud mu elu märkimisväärselt kõrgemale ja väärtuslikumale tasandile. Olen nii tänulik!

Mis plaanid on sul Saku Suurhalli lava jaoks? Mida selline suurel laval esinemine sinu jaoks tähendab?

Mul on plaanis Saku Suurhalli laval koos klaveri- ja viiulimängijaga nii esineda, et kuulajatel süda väriseb. Tahan neid puudutada nii sügavast hingesopist, et nad saaksid elamuse võrra rikkamaks. Soovin kõiki inspireerida võtma vastutust oma õnne eest ja jääma oma armastusele kindlaks. Just nendel põhjustel see laul kirjutatud saigi, kui otsustasin panna muusikasse oma armastuse loo.