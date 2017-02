Elu Võimaluse finalist Steps To Synapse: meie plaan on tekitada arutelu, kas nii üldse tohib teha!

Mis tunne on finaali jõuda? Kas pigem rõõmus või tekitab pabinat?

Absoluutselt ainult rõõm on pääseda finaali ning pabina jaoks pole aega. Sa peaksid olema Saku Suurhallis 37 korda esinenud, et mitte rõõmustada selle võimaluse üle.

Mis plaanid on teil Saku Suurhalli lava jaoks? Mida selline suurel laval esinemine teie jaoks tähendab?

Meie plaan on tekitada Eesti meedias arutelu, et miks just meie esituse poolt hääletada ei saa, miks nad niimoodi riides käivad ja kas nii üldse tohib teha! See grandioosne lava on meie kõikide märgades unenägudes olnud ning juba meie põlved ära väristanud. Saku Suurhalli lava tähendab meie jaoks ainult üht - see on frikin awesooome küteeee!