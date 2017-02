Elu24 Eesti Laulul! Angeelia: järgi oma kutsungit

Angeelia tunnistab, et talle meeldib oma lugusid kirjutades jätta piisavalt ruumi kuulajale, et nemad leiaksid loost selle, mis neid kõnetab. «Ride With Our Flow» on lugu, mis innustab kuulajaid leidma oma sisemine vool ning julgus seda järgida: «See räägib võitlejatest ning kui oluline on järgida seda, mis on sinu kutsung».

Võiks arvata, et tõuke konkursile tulekuks andis Angeeliale tema elukaaslane Mick Pedaja, kes eelmisel aastal Eesti Laulu konkursil lõppkokkuvõttes neljandaks jäi, kuid lauljanna sõnab, et soov osa võtta oli temas enda juba olemas, Mick oskas teda lihtsalt eesseisvaks ette valmistada.

Lisaks muusikale tegeleb Angeelia ka graafilise disaniga ning on kuueaastase tütre ema. Kuula intervjuud Angeeliaga, kelle lugu sündis koostöös NOËPiga, videost!