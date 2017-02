Elu24 Eesti Laulul! Liis Lemsalu: rootslastest loo autorid kirjutasid ka paari aasta taguse Venemaa võistlusloo

Lauljatar Liis Lemsalu on elanud Norras, ta räägib selle riigi keelt, lisaks on ta lapsepõlves seal isegi muusikat lindistanud ning sel aastal võtab ta Eesti Laulust osa looga, mis on kirjutatud koostöös rootslastega. Küsimusele, kas tänu seesugusele taustale pole tal tekkinud mõtet hoopis Põhjamaade muusikaturule kiigata, vastab Liis, et siiani pole ta enda jaoks veel sellist muusikat loonud, millega ta oleks valmis olnud selles suunas vaatama: «Kui aga loomefaas on selleks soodne, siis miks mitte».

«Keep Running» loo sõnad on kirjutanud muide Liis ise. Huvitav on see, et esimene versioon sõnadest, mis said kirjutatud Eesti Laulu laulukirjutajate laagris, on see, mis jäi püsima. «Ainult teist salmi pidime hiljem veidi korrigeerima,» ütleb Liis.

Kellega on Liisi loo rootslastest autorid varem koostööd teinud ning kuidas laulukirjutajate laagris lood sünnivad, kuuled videost!