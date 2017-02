ELU VÕIMALUS: 4. märtsil esineb Eesti Laulu finaalkontserdil …!

Bänd kirjeldas kampaaniast osavõttes end nii:

Hei! Oleme Hele-Mai Mängel ja Ross Linnamägi ehk uus koosseis Charlie heade mõtete linnast ja tuleme teie ette oma esimese ahjusooja singliga “Rose Parade”. Laul räägib sellest, et püüeldes oma eesmärkide ja unistuste poole, tuleb ette paratamatult momente, kus tunneme, et me pole piisavalt tugevad, ent surudes maha kõik oma kõhklused ja hirmud, võime teha suuri tegusid. Meie oleme selle loo valmimisega esimese eesmärgi oma teekonnal saavutanud ning loodame teie abiga astuda järgmise sammu!

Oma võidust kuuldes kommenteerisid võitjad, et Saku Suurhalli laval esinedes, annavad nad endast 110 protsenti. “Meie jaoks on selline esinemine, nagu ka võistluse nimi ütleb, elu võimalus! Kuigi Charlie teekond alles algas, on võimalus esineda sellisel üritusel koos muusikute koorekihiga meie jaoks hindamatu väärtusega”.

Juba homme, kolmapäeval saad kampaania võitja edasistest tegevustest ja ettevalmistustest, kuidas nad oma suureks showks hakkavad valmistuma, kuulata MyHitsi hommikuprogrammist!

Kampaaniale laekus kokku pea 200 videot, millest vastasid tingimustele ja pääsesid edasi 150 artisti ja bändi. Konkurents oli äärmiselt tihe.

Finaali jõudsid 6 parimat, kellest kolm finaalipääsejat otsustas rahvahääletus ja kolm Elu24 kokkupandud žürii:

Steps to Synaps

Maie Reinomägi

Masquerade

Charlie

Hanna Veermäe

Reelika Sommer

Lõpliku otsuse võitja valimisel tegi Eesti Laulu ja Elu24 žürii.

