Eesti Laul 2017 finaal-show'l esineb Beyond Beyond

«Meil on bändis üks pesamuna, kelle noore ea tõttu me ise võistlema ei pääsenud. Aga oleme rõõmsad, et olenemata sellest saame Eesti Laulu peaproovis ning finaalkontserdil üles astuda ja enda muusikat kogu Eestiga nii suurelt ja vingelt lavalt jagada,» kommenteerivad Beyond Beyondi poisid.

Kuigi Beyond Beyond esineb päeva jooksul kaks korda, on eelis peaproovi tulijatel, sest seal esitab bänd ühe loo rohkem. Seega tasub fännidel tulla kindlasti peaproovi, et oma lemmikutele kaasa elada.

Peaproov algab Saku Suurallis 4. märtsil kell 13.30 ning õhtune show kell 19.00. Piletid õhtusele kontserdile on läbi müüdud, kuid peaproovi pääsmeid veel jagub. Pileteid peaproovi saab osta siit.

