Elu24 Eesti Laulul! Almost Natural: elektroonilise muusika kollektiiv, kelle juured on nii Armeenias kui Tadžikistanis

Koosseisu Almost Natural kuuluvad heliloojad ning muusikud Anis Arumets ning Amiran Gorgazjan, kes ühiselt muusikat looma ning esitama hakkasid juba pea viis aastat tagasi. Amiran tunnistab, et kui siiani on selle pseudonüümi all veel pigem tagasihoidlikult esinetud, siis ehk see muutub pärast Eesti Laulu ning punt saab siinsel muusikamaastikul ka nähtavam olema.

Intervjuu tegemise hetkel noormehed oma esitust veel näinud ei olnud, kuid Anis tunnistas, et kui tavaliselt on ta enne lavale minekut närvis, siis seekord nad nii läksid kui tulid sealt väga enesekindlalt.

Almost Naturali muudab eriliseks ka see, et mõlema noormehe üks vanematest on Eesti mõistes pärit väga eksootilistest kohtadest. Kes kust, ning muud huvitavat kuuled juba videost!