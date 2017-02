Elu24 Eesti Laulul! Rasmus Rändvee: minu võistluslugu on täis testosterooni

Rasmus Rändvee, kes Eesti Lauluga nii-öelda muusikasse tagasi tuli, ütleb, et lugu «This Love» lõi kõik senise, mille kallal töötatud oli, sajaprotsendiliselt segi. «Olin töötanud nii ühe kui teise asja kallal, proovinud nii üht kui teist, kuid «This Love» oli täpselt see, mida oli vaja siia konkursile esitada».

Teises poolfinaalis võistlev lugu räägib armastuse keerukusest ning sellesse on kätketud loo autorite, kes on kõik meesterahvad, kogemused ning arusaamad, isiklikud peegeldused suhetest. «See on väga maskuliinne, testosterooni täis lugu. Ka kõik taustalauljad on mehed,» tutvustab Rasmus loo tagamaid.

Lähemalt kuuled intervjuud kunagise superstaarisaate võitja Rasmus Rändveega videost!