Elu24 Eesti Laulul! Antsud: Eesti Lauluga kaasnev tähelepanu täidab esinemisgraafiku

Kellel on tekkinud küsimus, kas Antsud tõepoolest loitsivad laval vihma sadama, siis vastus sellele küsimusele on jaatav! Küll aga ei avalikustata enne etteastet, mis hetkel, kus ja kuidas televaataja vihma nägema hakkab.

Antsude solist Aile selgitas meile aga, millest nende lugu «Vihm» täpselt kõneleb: «Vihma all on mõeldud muusikat. Muusikat, mis ühendab ning puhastab. Meie loitsime vihma sadama, et anda maailmale võimalus puhastuda ning ürgsel tasandil jälle ühenduda. Tänasel päeval on seda eriti vaja». Tuleb välja, et eriliselt on Antsude võistluslugu siiani meeldinud lastele, kes loo mõnusa rütmi ning sõnade «dam-dam dadi-dam-dam» peale enamasti tantsima hakkavad.

Võimaluse eest Eesti Laulul kaasa lüüa on etnobänd väga tänulik ning ka nende esinemisgraafik on kiirelt tihenema hakanud. «Tuleb tihe suvi, puhata ei saa,» sõnavad bändi liikmed Aile, Andri ja Siim ühest suust.

Kuula intervjuud Antsudega videost!