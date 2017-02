Eesti Laul 2017: kes on Eesti produktiivseim muusik?

Ahto Kruudi on edukas ärimees, kuid selle kõrvalt loob ta ka heliloomingut. Iga päev sünnib minimaalselt kaks laulu. Ahto loob nii muusika kui sõnad ja loomulikult ka laulab ise. Inspiratsiooni ammutab ta kõigest - suhetest, autosõidust, koduloomadest, töökeskkonnast.

Ahto on Eesti Laulu eelvoorudesse toonud ühtekokku 147 laulu. Seni ei ole ükski tema lugu žürii poolt välja valitud ning seega ei ole laiem publik Ahto Kruudi loominguga veel tuttav. Homme parandatakse see viga ja saame tuttavaks võib-olla et Eesti kõige produktiivsema helilooja muusikaga.

Eesti produktiivseim muusik Ahto Kruudi / Eesti Laul 2017

Lisaks Ahto Kruudile tulevad homses saates esitusele järgmised laulud:

«Verona», Koit Toome ja Laura, 9007001

«Spirit Animal», Kerli, 9007002

«All I Need», Daniel Levi, 9007003

«Keep Running», Liis Lemsalu, 9007004

«Sounds Like Home», Close To Infinity featuring Ian Karell, 9007005

«Vihm», Antsud, 9007006

«Electric», Almost Natural, 9007007

«This Love», Rasmus Rändvee, 9007008

«Make Love, Not War», Alvistar Funk Association, 9007009

«We Ride With Our Flow», Angeelia, 9007010

Eesti Laul 2017 teine poolfinaal alustab laupäeval, 18. veebruaril kell 21.35 ETVs. Saatejuhid on Elina Netšajeva ja Marko Reikop.

Esimesest poolfinaalist pääsesid lõppvooru edasi Elina Born lauluga «In or Out», Ivo Linna lauluga «Suur loterii», Lenna Kuurmaa lauluga «Slingshot», Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian lauluga «Have You Now» ja Ariadne lauluga «Feel Me Now».

Eesti Laulu 2017 finaalshow toimub 4. märtsil Saku Suurhallis. Kuigi finaalshow piletid on välja müüdud, on võimalik tulla vaatama kell 13.30 algavat peaproovi, kuhu saab pileteid soetada SIIT.