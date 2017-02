Aurafotod Eesti Laul 2017 teise poolfinaali artistidest

Natukene aurast, tšakratest ning mis see aurafoto siis ikkagi on:

AURA

Esoteerikas tähendab sõna aura «peent nähtamatut ainet, mis voolab läbi kõigist elusolenditest». Nii vanakreeka kui ka ladina keeles tähendab aura tuuleõhku. Mõiste kui selline tuli meile idamaade filosoofiast, kus peene aine või mateeria väljavoolamist nimetatakse ka emanatsiooniks. Idamaised müstikud väidavad, et emanatsioon on materiaalne kujund, mis sublimeerub füüsiliselt ning ümbritsedes bioloogilist keha. Tänapäeva teadus on tõestanud, et inimene on energoinformatiivne olend ja teda ümbritseb elektromagnetväli. Elektromagnetväljas vibreerivad erinevad sagedused ja lainepikkused, mille valgustkiirgavat osa nimetataksegi auraks.

TŠAKRA

Tšakrad (sanskriti keeles tähendab ratas) on inimese energiakeskmed. Tšakra pole ei rohkemat ega vähemat kui valgusratas, mis pöörleb meie energiaringes ja läbi selle. Tšakrad reguleerivad, säilitavad ja juhivad meie olemuse füüsilisi, emotsionaalseid, vaimseid ja hingelisi tahke füüsilisel tasandil. Tavaelus me ei märka tšakrate toimet, kuid see ei tähenda, et neid ei ole. Vihkamine, ärritus, depressioon, haigused - kõik need jõuavad meieni vastavuses probleemidega meie tšakrates. Neid probleeme saab analüüsida mentaalselt ja kaudsete tundemärkide järgi, nii nagu seda õpetavad meile paljud vaimsed praktikud. Selleks, et mõista vahetult oma tšakrate seisundit, tuleb neid näha.

Aura ja tśakrate jäädvustamine annab teile psühholoogilise ja hingelise portree teie isiksusest kui ka ülevaate teie vaimsetest, hingelistest ja füüsilistest võimetest.

Auravärvid, mida fotodel võimalik näha on, püsivad pikemat aega. Tšakrate olukord aga, ning ka aura suurus sõltub suuresti näiteks sellest, milline päev teil olnud on. Mõjutajateks on ka magamatus, pikad tööpäevad, emotsionaalne seisund ja nii edasi. Ergutajateks sellistel puhkudel on teatud kristallid ning ka näiteks positiivne mõtlemine ja head emotsioonid.

Anis Arumets

Produktiivne, reaalne ja loominguline väljendus, seikleja. Suurepärase keskendumisega üksikasjadele orienteeritud ja selge mõtleja. Hetkel on sisemiselt rahulik ning harmooniline. Sõbralik, vahetu, meeldib oma ideid ning õpetusi jagada. Ülesandeks on olla motivaatoriks ka teistele.

Anis Arumets / auravision.eu

Anis Arumets / auravision.eu

Aile Alveus-Krautmann

Füüsiline, kõvasti töötav, motiveeritud. Oranži artistlik ja loominguline energia tuleb intensiivselt esile. Realist, kelle loovus toob kaasa ka tulemused. Hinges on sensitiivsed ja spirituaalsed omadused. Suudab tunnetada ja ka mõista läbi tunnete.

Aile Alveus-Krautmann / auravision.eu

Aile Alveus-Krautmann / auravision.eu

Laura Põldvere

Sotsiaalne, loomulik, rahulik, hea suhtleja, kiire mõtlemisega, organisaatori võimetega. Oma kõrgete standartitega püüab täiuse ja ideaalide poole. Tugev psühholoogiline tunnetus, visionäär, vaimne ja arukas. Praeguses eluetapis peab viima oma teadmised ja anded laiema avalikkuse ette, et transformeerida teisi.

Laura Põldvere / auravision.eu

Laura Põldvere / auravision.eu

Koit Toome

Väga mitmekülgne isiksus. Praeguses eluetapis võib viibida teelahkmel, mis pakub talle mitmeid võimalusi. Punane on realistlik, intensiivne ja kirglik. Oranž lisab loovust ja seiklushimu. Roheline ütleb, et ta on hea ja tasakaalukas suhtleja, õppija, kuid ka õpetaja. Kollane toob esile optimismi ja mängulisuse koos intellekti ning filosoofiaga. Sinine reedab ka tema tundliku ja empaatilise külje.

Koit Toome / auravision.eu

Koit Toome / auravision.eu

Kerli

Kerli on aktiivne, seiklushimuline, enesekindel, sõltumatu ja iseseisev. Loominguline, produktiivne, edasipüüdlik, väljakutsuv ja iseseisev. Hetkel on ta oma maailmaga kooskõlas, valmis muutusteks ja kasvuks, sisemiselt rahulik ning harmooniline. Tal on võime panna teisi end koos temaga mugavalt tundma ja see aitab tal saavutada mõistmist oma püüdluste suhtes.

Kerli Kõiv / auravision.eu

Kerli Kõiv / auravision.eu

Angeelia

Angeelia peab lugu heast huumoorist, ta on rõõmus, särav ning optimistlik. Ta on entusiastlik isiksus, kes kirjanduslikult väljendudes lõhkeb ideedest ja on inspiratsiooniks teistele. Temas on seiklushimu ja loovust. Tal on tugev iseloom, mis aitab ka mõtted tegudeks muuta. Aeg on tulnud luua maailmas oma koht, läbi uute radade ja inspireerides teisi.

Angeelia Maasik / auravision.eu

Angeelia Maasika / auravision.eu

Inga Kaare

Inga on vitaalne ning motiveeritud. Ühelt küljelt on ta väga loominguline, teiselt visa ideid ellu viima. Elab aktiivselt, kuid ei kuula ega usalda piisavalt oma sisemisi tundeid. Ta teab, mida tahab ja on valmis tegutsema selle nimel. Tal on tugev iseloom, aga ka soe ja kaastundlik süda.

Inga Kaare / auravision.eu