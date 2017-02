Lisaks sellele, et Elu24's saab Eesti Laul 2017 esimest poolfinaali otselülitusena jälgida, toome teieni enne otseülekande algust ka saate-eelse melu telemaja erinevatest nurkadest.

Kellel valmib viimasel hetkel jumestus ning juuksed, kelle on võtnud artistid endale kaasa elama, kellega istutakse green room'is ja palju muud põnevat toome teieni otse telemajast!

Eesti Laul 2017 teine poolfinaal on homme, 18. veebruaril kell 21.35 ETVs. Saadet juhivad Marko Reikop ja Elina Netšajeva. Eesti Laul 2017 finaal leiab aset 4. märtsil Saku Suurhallis.

Esimeses hääletusvoorus pääseb žürii ja rahvahääletuse liitmise tulemusena finaali neli laulu. Teises hääletusvoorus on sajaprotsendiline otsustusõigus rahval – viienda finaali pääseja otsustab ainult rahvas telefonihääletuse teel.

Võistlustulle astuvad: «Verona» / Koit Toome ja Laura (9007001), «Spirit Animal» / Kerli (9007002), «All I Need» / Daniel Levi (9007003), «Keep Running» / Liis Lemsalu (9007004), «Sounds Like Home» / Close To Infinity featuring Ian Karell (9007005), «Vihm» / Antsud (9007006), «Electric» / Almost Natural (9007007), «This Love» / Rasmus Rändvee (9007008), «Make Love, Not War» / Alvistar Funk Association (9007009), «We Ride With Our Flow» / Angeelia (9007010).