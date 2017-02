Elu24 intevrjuu! Kerli: teinekord saan emalt intervjuude pärast pahandada

Finaali pääses ka lauljanna Kerli, kes salvestuspäevaks tegelikult haigeks oli jäänud ning muretses, kas ta üldse lauldud saab. «Õnneks tuli mulle appi Maiken, kes 24 tunni jooksul suutis mind laulma panna,» ütleb Kerli ning lisab, et päev enne loo salvestust suutis ta veel vaid sosistada. Samuti tunnistas lauljanna, et kodupublikule on alati teine tunne esineda ning mis seal salata, ärevus võtab ka põlve värisema, kuid tulemusi oodates jäi ta eile siiski väga rahulikuks.

Kerli põneva lavakostüümi on teinud muide tema ema Piret ning üllataval kombel on see tehtud materjalist, mida kasutati ka Laura Põldvere Eesti Muusikaauhindade etteaste tarvis. Ehk siis kuu, mis rippus Laura esinemise ajal laes, oli nüüd Kerli seljas. Huvitav kokkusattumine (vihje: Moon Children).

Kes Kerlit alates nüüdsest negatiivsuse eest kaitseb, ning mida muusiku ema tütre intervjuudest arvab, kuuled videost!