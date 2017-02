Mick Pedaja: peagi anname Angeeliaga ka ühiselt kirjutatud loo välja

Mick, kes saavutas eelmisel aastal Eesti Laulu konkursil neljanda koha ei olegi Angeeliale võistlusega seoses erilist nõu andma pidanud: «Arvan, et Angeelia teab ise väga hästi, mida ta peab ja ei pea tegema.» Küsimuse peale ega Mick ei karda, et nüüdsest jääb paaril vähem aega üksteisega koos veeta kui mõlemad on Eesti Laulul käinud ning graafikud tihenemas, kostab Mick, et nad on Angeeliaga ka siiani üksteist pidevalt taoliselt puhkudel saatnud ning ta ei näe, et see muutuma peaks. Lisaks on hakatud ka koos musitseerima ning peagi ongi paarilt oodata esimest koos kirjutatud lugu. Põnev!