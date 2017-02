Maia tunnistab, et muusikaloomise tase on Eestis nii kõrgeks läinud, et muusikuna on raske selle kõigega sammu pidada. See, et nüüdsest saavad Eesti Laulul kaasa lüüa ka välismaised laulukirjutajad on Vahtramäe arvates positiivne ning mõjub meie turule värskendavalt. Võistlustulle minevatel artistidel soovitab lauljanna jääda rahulikuks ning protsessi nautida, et laval ka lõbus oleks: «Ma ise kipun enne esinemisi pabistama seega tean, et see võib mõjuda etteaste kvaliteedile.»

Intervjuud Maiaga kuuled lähemalt videost!